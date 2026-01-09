Kannada

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ

ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ರಸಂನೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು, ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ

ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.  

ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿ

ಈಗ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಇದನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

