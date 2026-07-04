ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ: ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸೊಂಪಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇವಿನ ಕೇಕ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಾದ ಎಲೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಐದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇವಿನ ಕೇಕ್, ಬಾಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಬೂದಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 20 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 8 ರಿಂದ 10 ಇಂಚಿನ ಮಡಕೆಗೆ 2 3 ಹಿಡಿ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇವು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಬೇವು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 95ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಒದಗಿಸೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಡಿ. ಇದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಣ್ಣಿನ ಉಳುಮೆ
ಮಳೆಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
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