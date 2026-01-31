ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿಡಿ…ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಯಾವ ಹುಳಾನೂ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ
Kitchen Tips: ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಸೇರದಿರಲು ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಟಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಜನರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ., ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಎಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರುಂಡೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ
ಬೇ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.
- 3-4 ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೂತು ಹಾಕಿ.
- ಎಲೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಒಣಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹುಳ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೇವಾಂಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯು ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರೆಯು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೇ ಎಲೆಯ ಸುವಾಸನೆಯು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪುಲಾವ್ ಎಲೆಯ ವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬೇ ಎಲೆ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 10-20 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬೇ ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.