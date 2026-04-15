ಈ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಹಿ ಅಲ್ಲ… ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
Kitchen Hacks: ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಹಿಯಾದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಕಹಿ ರುಚಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಹಿ ರುಚಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಔಷಧೀಯ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಕಹಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊಸರು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಅದರ ಕಹಿ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಸುವಾಸನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿನೆಗರ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ. ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಅದರ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿನೆಗರ್ನ ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವವು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಕಹಿ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ರುಚಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು. ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ಉಪ್ಪು. ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹೋಳು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಗಿರುವ ಕಹಿ ರಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿರಿ; ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುದಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ. ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮೃದುವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
