ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ… ಹಾಳಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Kichen Hakcs: ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದೂ, ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ದೂರು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬಾರದು.
ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳು
ನೀವು ಐಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಜಿಗುಟಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಜಿಗುಟಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಾಖವು ಜಾರ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
