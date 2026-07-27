Mint Growing: ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಿರಿ!
ಪುದೀನಾವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಿರಿ
ಪುದೀನಾವನ್ನು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್.
ಪುದೀನಾ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು.
ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಪುದೀನಾ ಗಿಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬದಲು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೆಂಗಿನ ನಾರು (ಕೋಕೋ ಪೀಟ್), ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ
ಪುದೀನಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾದ ಬಿಸಿಲು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದು.
ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ
ಪುದೀನಾ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಗಿಡವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಲೊಡೆದು ಹರಡಲು, ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವಾಗ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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