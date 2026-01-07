ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಿವೆಯೇ?, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ 2 ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
Remove Worms From Cauliflower: ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಪದಾರ್ಥದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸು (Cauliflower) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಕೋಸು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಫೋಲೇಟ್, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
ಅರಿಶಿನ
ಉಪ್ಪು
ಹುಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಹೂಕೋಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
* ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚದುರಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೂಕೋಸು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು.
* ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅವು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
* ಹುಳುಗಳಿರುವ ಹೂಕೋಸು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೂಕೋಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು.
* ನೀವು ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಕೋಸು ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
