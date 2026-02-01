ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
Tulsi Plant: ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ಏಕೆ ಬಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ದೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು , ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಸ್ಯವು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಏಕೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹಿಮವು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಲು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಮತ್ತು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೀಟಗಳು ಸಹ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಒಣಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಿಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಹಿಮದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕುಂಡವನ್ನು ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಹಿಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೂ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಎಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು 2 ಇಂಚುಗಳ ಒಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಒಣಗಲು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಬೂದಿ ಸೇರಿಸಿ
ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮರದ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದು, ಇದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಅರಿಶಿನವು ಒಂದು ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೊಗ್ಗುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಆದರೆ, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
