Tulsi Vivah 2025: ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 2 ಚಂದ್ರ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಅದೃಷ್ಟ
Today November 2 Tulsi vivah shukra Chandra gochar luck for these zodiac signs ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 2 ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ (ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ) ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಇದೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ದಿನ ಇಂದು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ತುಳಸಿಯ ವಿವಾಹದ ದಿನದಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.