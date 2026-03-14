Kannada

ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಹೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಹಾಕಿ!

kitchen Mar 14 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
Kannada

ಏನೇಕು ಬೇಕು?

ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

Kannada

ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ?

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಎನ್‌ಪಿಕೆ ಗೊಬ್ಬರ, DAP, ಯೂರಿಯಾ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ, ಹಸಿತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಎರೆಚಬೇಕು

Kannada

ಕೆಮಿಕಲ್‌ fertilizer

ಈಗ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಕಲ್‌ fertilizer ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಗಾನಿಕ್‌ fertilizer ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ

Kannada

ಆರ್ಗಾನಿಕ್‌ fertilizer

ಒಂದು ಬಕೆಟ್‌ ನೀರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೊಸರು, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಿನಿಮಮ್‌ ಮೂರು ದಿನ ಇಡಿ

Kannada

ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು?

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ fertilizer ರೆಡಿ ಆಗುವುದು. ಆಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ

Kannada

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ fertilizer ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ

Kannada

ನೀರು ಹಾಕಿ

ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ

