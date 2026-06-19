Tomato Store 5 Tips: ಟೊಮೆಟೋ ಹಣ್ಣು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಈ ರೀತಿ ದಬಾಕಿ ಇಡಿ ಸಾಕು!
ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು (Tomato Store Tips) ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ 5 ಸರಳ ವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣ (Save Money ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ (Vegetables) ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣವೂ ವ್ಯರ್ಥ, ತರಕಾರಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ:
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಸಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯೇ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ:
ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಿಪ್ಸ್. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದರ ತೊಟ್ಟು (Stem) ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊದೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವು ಆವಿಯಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ:
ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
4. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ:
ಸೇಬು ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಥಿಲೀನ್ ಎಂಬ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆ:
ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇದ್ದು, ಅವು ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಆದರೆ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
ಈ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
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