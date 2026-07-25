Black Turmeric Growing Tips: ದುಬಾರಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣು, ಉತ್ತಮ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ನೀವು 8-10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಾಭನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ
ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅರಿಶಿನ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕರ್ಕುಮಾ ಸೀಸಿಯಾ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನವು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ
ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿದ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2,000 ರಿಂದ ₹5,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಖರೀದಿಸಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬೇರುಕಾಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೆಡ್ಡೆ ಖರೀದಿಸಿ.ಮಳೆಗಾಲ ಇದನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತಮ ಕಾಲ.
ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
- ಈಗ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 12-18 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ತೋಟದ ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರದ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಮಡಕೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗಬೇಕು.
- ಈಗ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು 2-3 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
- ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ,
- ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು 2-3 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮಡಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಹುದು.
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಪ್ರತಿ 15-20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸ
- ಸ್ಯವು 8-10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯ.
- ಸಸ್ಯವು 8-10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಕುಂಡದಿಂದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ1 ರಿಂದ 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತಾಜಾ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.