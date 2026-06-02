Egg Storage: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರಲು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮೊದಲು ತಾಗುವುದೇ ಡೋರ್ಗೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹಾಳಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಯಾವುದು?
ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಮಧ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
