ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
How to store methi: ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್. ಆದರೆ ತೇವಾಂಶವೇ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿದೆಯೇ ಕನಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಜಾ ಮೆಂತ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಿ
ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಜಿಗುಟಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ
ತಾಜಾ ಬಯಸುವವರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಡುಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೂ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಮೆಂತ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ನಂತರ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು
ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ ಸೇಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರೇವಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಹುರಿದ ಪುಡಿ
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮೆಂತ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರುಚಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
