ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Kitchen Tips: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ತಾಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೇರಳೆ ಮತ್ತು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡೈಸೇಶನ್ ನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಜೇನುತುಪ್ಪದ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಳಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಬಳಸುವುದು
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ವಿಧಾನವು ಸಲಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನಾನಸ್ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ
ಅನಾನಸ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ರಸದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
