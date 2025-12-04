- Home
- Life
- Kitchen
- ಪ್ಯಾನ್ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ರು, ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದ್ರು, ಕಲೆಗಳಿದ್ರು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಪ್ಯಾನ್ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ರು, ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದ್ರು, ಕಲೆಗಳಿದ್ರು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
Tawa Cleaning Hack: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ರೂ.ಶಾಂಪೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಳೆಯ, ಕಪ್ಪು, ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಪರಾಠ, ದೋಸೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್, ಮಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಳಕು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹಳೆಯ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂಜಲಿ ಯಾದವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ...
*1 ರೂಪಾಯಿಯ ಶಾಂಪೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
*ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
*ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
*ನೀರು
ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳಕಾದ, ಕಪ್ಪಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಫೋಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ನಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಹಳೆಯ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫೋಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.