ವಾಸ್ತುವಿನ ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ… ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Lizard and Plants: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರೆಗೂ, ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಹಲ್ಲಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗಿಡಗಳಿವು
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು:
ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಬೇರುಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಗುಂಪು ಇರೋದು ಖಚಿತಾ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಉದ್ದವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಬರುತ್ತವೆ. .
ಹೂಬಿಡುವ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು:
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಟ್ಟವಾದ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಕೂಡ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
- ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು "ಕಾಡಿನಂತೆ" ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಕುಂಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ನೀರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
