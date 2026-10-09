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- ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಸಾಕು.. ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಳು-ಬೇಳೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೇಯುತ್ತೆ!
ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಸಾಕು.. ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಳು-ಬೇಳೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೇಯುತ್ತೆ!
Coconut shell pressure cooker hack: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೂ ಬೇಯಲು 5-6 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಿ, ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ...
ಕೇವಲ 1-2 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಬೇಯುತ್ತವೆ
ಕೇವಲ 1-2 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಬೇಯುತ್ತವೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ರಾಜ್ಮಾ ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 5-6 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿದರೂ ಕಾಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 1-2 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ!
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ & ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರಣ)
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ & ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರಣ)
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು (Coconut Shell) ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು (Heat) ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಕುಕ್ಕರ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಖವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ (Heat Retention) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಕಾಳುಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಒಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಚಿಪ್ಪನ್ನಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಚಿಪ್ಪನ್ನಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಚಿಪ್ಪಿನ ಆಯ್ಕೆ: ಕಾಯಿ ತುರಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರನ್ನು (ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ: ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿರುವ ನಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ (ಯಾವುದೇ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಇರಬಾರದು).
ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಚೂರನ್ನು ಕಾಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ.
ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ: ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ, ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ: ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದು, ಆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. (ಕಾಳುಗಳು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು).
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯ: 5-6 ವಿಸಿಲ್ ಬದಲು ಕೇವಲ 1-2 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಬೇಯುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್, ಶಾಲೆಯ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಗ ಬೆಂದು ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
ರುಚಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ: ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಿನ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಹಳೆಯ, ಬೂಸ್ಟು ಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾದ ಕೊಳಕು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ನಾರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ನಾರು ಕಾಳಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಬಹುದು.
ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಳನ್ನು ಮಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
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