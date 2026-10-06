ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪುಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.
ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗದೆ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೇನೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೂರು ಸಾಕು!
ಮೊಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದಂತೆ ತಂಪಾದ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೂ ಮೊಸರು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
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