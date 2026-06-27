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- ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕೂತು ಮಬ್ಬಾಗಿದೆಯಾ? ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕೂತು ಮಬ್ಬಾಗಿದೆಯಾ? ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ
Remove white stains from glass: ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಬ್ಬಾದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದರೂ ಹೋಗದ ಈ ಜಿಗುಟಾದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ನಿಂದ ತಂದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಆ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಆ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಗಾಜಿನ ಲೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಬ್ಬು ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಈ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್' (ಗಡಸು ನೀರು). ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂನಂತಹ ಮಿನರಲ್ಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್
1. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್
ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವಿನೆಗರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿನರಲ್ ಪದರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
2. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ
2. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಸಿಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಗುರವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್
3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್
ಕಲೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳಾಗದಂತೆ (Scratches) ಬಹಳ ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿರಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳಾಗಿ ಅದರ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಣಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕಲೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
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