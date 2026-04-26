ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲುಕ್! ಜಾಗ ಉಳಿಸುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಸಾಲಾ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
2026ರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ರ್ಯಾಕ್
ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜನರು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯೂ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೋಕರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲಂಕಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, 2026ರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ರೊಟೇಟಿಂಗ್ & ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಕ್
ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ರ್ಯಾಕ್: ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ 10-15 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ರ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಕೌಂಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಲ್, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಲವು ವೆರೈಟಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 2000-3000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಕ್: ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ 1500-3000 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡುಗೆಮನೆ
ಸ್ಟಿಕರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕ್: ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Amazon, Flipkart ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1000-1500 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಇಂತಹ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಲ್ಯಾಡರ್ ವುಡನ್ & ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ರ್ಯಾಕ್
ಲ್ಯಾಡರ್ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕ್: ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಿಚನ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ವುಡನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಶಮ್, ವಾಲ್ನಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರದ ರ್ಯಾಕ್ 3500-4000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ರ್ಯಾಕ್: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವು ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ಲೇಯರ್ಗಳ ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 2000-6000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
