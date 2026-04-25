ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋತಂಬರಿ, ಹಸಿಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುದಿನಾ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ನೀರು ಸೇರಿಸೋದರಿಂದ ಎಗ್ರೈಸ್ನ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ.
ಎಗ್ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೊಮೆಟೋ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬಹುದು.
ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಎಗ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹುಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೋಗಿಂತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಬಾರದೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ಪೇಪರ್ನಂತೆ ಹರಿಯಬೇಕಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ 7 ಆಹಾರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್