ಗ್ರೀನ್‌ ಎಗ್‌ರೈಸ್ ರುಚಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

food Apr 25 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
Green ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋತಂಬರಿ, ಹಸಿಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುದಿನಾ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

Image credits: AI Meta
ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

Image credits: AI Meta
ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Image credits: AI meta
ನೆನಪಿರಲಿ

ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ನೀರು ಸೇರಿಸೋದರಿಂದ ಎಗ್‌ರೈಸ್‌ನ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ.

Image credits: AI Meta
ಎಗ್‌ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಲಿ

ಎಗ್‌ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೊಮೆಟೋ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: AI Meta
ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Image credits: stockPhoto
ಈ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಎಗ್‌ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹುಳಿಗೆ ಟೊಮೆಟೋಗಿಂತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: AI Meta
ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್‌ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: AI Meta
ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Image credits: KSTDC

