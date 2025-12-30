Kannada

ಹೊಸ ವರ್ಷದ '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚಾಲೆಂಜ್' ಅಥವಾ '12 Grapes Challenge' ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಹನ್ನೆರಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು

ಇದನ್ನು 'ಅದೃಷ್ಟದ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇದರ ಪದ್ಧತಿ.

ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು

ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭ

ಇದು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1900ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ರೈತರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಅಲೆಡೊ

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಅಲೆಡೊ' ಎಂಬ ವಿಧದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಈ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ 12 ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚಾಲೆಂಜ್ (12 Grapes Challenge) ಈಗ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

