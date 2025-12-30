ಹೊಸ ವರ್ಷದ '12 ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚಾಲೆಂಜ್' ಅಥವಾ '12 Grapes Challenge' ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಇದನ್ನು 'ಅದೃಷ್ಟದ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಗಡಿಯಾರ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇದರ ಪದ್ಧತಿ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 12 ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಇದು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1900ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ನ ರೈತರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ಪೇನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಅಲೆಡೊ' ಎಂಬ ವಿಧದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಈ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ 12 ಹಸಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚಾಲೆಂಜ್ (12 Grapes Challenge) ಈಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
