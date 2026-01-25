ಟೀ ಸೋಸುವ ಜಾಲರಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
Clean tea strainer at home: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೀಪುಡಿಯ ದಪ್ಪ ಪದರವು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಗ ಟೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಎಲ್ರೂ ಮನೇಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಸೋಸುವ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಮೇಲೆಯೂ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯೋದು ಸಹ ಸಹಜವೇ. ಈ ಕಲೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೀಪುಡಿಯ ದಪ್ಪ ಪದರವು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಗ ಟೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ
ನಿಜಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಾವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೋಪು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಳೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಸಹ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಪದರ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಕೊಳಕು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೆಗೆದು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹಳೆಯ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
