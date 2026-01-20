ಇಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ, ದೋಸೆ ಮೇಲೇಳದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
Idli dosa batter: ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲೇರಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇ-ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ರುಚಿಕರ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗದಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿದರೆ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಿಸಲು
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಿಸಲು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹುದುಗಿಸಲು ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಮ್ಲಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ
ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲೇರಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇ-ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನೇ.
