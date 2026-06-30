ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Kitchen Tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ರವೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರವೆ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಶೇಖರಣಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ರವೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ತೆರೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 2-3 ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರವೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರವೆ, ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು, ಸಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಳಸಿ, ನಂತರ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸರಬರಾಜು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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