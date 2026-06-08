ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ₹7,250 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ 'ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈಡ್ ಓಕ್ರಾ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತರಕಾರಿ ಏಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,250 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ! ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಶಿಶ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ, ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧಾರಣ ತರಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ರೂಪ
ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಬಲಿತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಶಿಶ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ, ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ 'ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈಡ್ ಓಕ್ರಾ' (Crispy Fried Okra) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್; ಕೇವಲ 85 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ!
ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಶಿಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲೆತಿರುಗಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 85 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.5 ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 600 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ! ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,250 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಶಿಶ್ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ
ಅದೇ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ‘ಲೇಸ್’ (Lays) ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೇವಲ 2.50 ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 6.5 ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅತಿರೇಕದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಿಶ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಗನಚುಂಬಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ‘ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’ (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೆರಿಗೆ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, “ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಮಾಲ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ..
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಘು ಆಹಾರ (Healthy Snack): ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ‘ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್’ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರುಚಿ: ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ಯಾಗ್: ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರೀಮಿಯಂ’ ದರ್ಜೆಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
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