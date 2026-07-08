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- ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ರೀಟಾ ಮರಿಯಾನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ವೈರಲ್
ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ರೀಟಾ ಮರಿಯಾನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ವೈರಲ್
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಫಾರಿಯ ಸೀಗೆಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ರೀಟಾನ ಗಂಡು ಮರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.08): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಯಾನೆಯದ್ದು.
ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಫಾರಿಯ ಸೀಗೆಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ರೀಟಾನ ಗಂಡು ಮರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮರಿಯಾನೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಆಪಲ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
ಮರಿಯಾನೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತಸದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಆನೆಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ
ರೀಟಾ ಮರಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಆ ಮರಿಯಾನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಯಾನೆಯ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.