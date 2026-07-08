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- ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ನದ್ದು; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು!
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ನದ್ದು; ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ 5 ಎಕರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕೋರರ್ಟ್ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗ
ರಾಜಧಾನಿಯ ವಸಂತನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ.
ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗವು ಈ 600 ಎಕರೆಯದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 1997ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವವರು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ, ರೈಲ್ವೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
2006 ರ ಖಾಸಗಿ ದಾವೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ರಹಸ್ಯ
ಇದಾದ ನಂತರ, 2006 ರಲ್ಲಿ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎ (GPA) ಹೋಲ್ಡರ್/ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದ ಅಮೃತ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಎಂಬುವವರ ನಡುವೆ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ದಾವೆಯ ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗದ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 'CTS No. 1047' ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾವೆಯ ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ (Execution Proceedings) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ 'CTS No. 1047' ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿ
ಹೀಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು (Possession) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ತಿದ್ದಲಾದ ಈ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ (Revenue Records) ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎದುರಾದ ಆಘಾತ
ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮೋಸದ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಿಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು (Writ Appeals) ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು
ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿ. ಬಸವರಾಜ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. "ಮೂಲ ದಾವೆ, ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದ (Sale Agreement) ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೂ 'CTS No. 1047' ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಂಚನೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೀಠವು, 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.