ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾನೆ 'ವನರಾಜ' ಅಟ್ಯಾಕ್: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನ ಜಖಂ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ 'ವನರಾಜ' ಎಂಬ ಆನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.20): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ (BBP) ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈನಡುಗುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಪಡೆಯ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ವನರಾಜ' ಎಂಬ ಆನೆ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತುಂಬಿದ್ದ ವಾಹನವೊಂದು ಸಾಕಾನೆಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೈತ್ಯ ಆನೆ ವನರಾಜ ವಾಹನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಸಫಾರಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಜೀಪಿನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಠಾತ್ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆನೆ ವನರಾಜ ಶಾಂತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ಬಂಡೀಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅನಾಥ ಮರಿ ಇವನು!
ಈಗ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಬಲಶಾಲಿ ಆನೆ ವನರಾಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈತ ಬಂಡೀಪುರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ವನರಾಜ, ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
'ರೌಡಿ ರಂಗ'ನಿಗೇ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧೀರ!
ವನರಾಜ ಎಂದರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈತ ಅಂತಿಮಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ರೌಡಿ ರಂಗ' ಎಂಬ ಆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಡಾನೆಗಳೂ ಸಹ ರಂಗನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ರೌಡಿ ರಂಗನ ಜೊತೆಗೇ ವನರಾಜ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆ ಕಾದಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಗನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಏಕೈಕ ಆನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ವನರಾಜ ಮಾತ್ರ.
ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ರಕ್ಷಕ:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ವನರಾಜ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಜೀವಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೆ ಮದ ಏರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ವನರಾಜನದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವನರಾಜನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನೆಯಾದಂತಿದೆ.