DMart Store vs DMart Ready App: Where to Find Better Offers? ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
DMart Offers: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್/ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈಯರಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅಂಗಡಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 2000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರು 'ಬೈ ಮೋರ್ ಸೇವ್ ಮೋರ್' ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ದಿನಸಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 'ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ 499 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ರೂ 150 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 99 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಾಲು, ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು.