ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಭಯ, ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, AI ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೇಆಫ್ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ (Layoff) ಈಗ ಹೊಸ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕೆಲಸ ಉಳಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ..!

ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಆಫ್ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೆಲಸ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ತೊರೆಯಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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"ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆ, ದುಃಖ, ಭಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಸರದಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲಾದ ಲೇಆಫ್..!

ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಲವರು ತಾವು ಸಹ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಲೇಆಫ್ ಬಳಿಕ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊರತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೃತ್ತಿ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗಿಂತ ನಿರಂತರ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.