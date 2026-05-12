ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಮಸೇತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ ಮೊದಲ ಜೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ದಂಪತಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಟಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವೃಶಾಲಿ ಪ್ರಸಾದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಸೇತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಸೇತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ ಮೊದಲ ದಂಪತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವೃಶಾಲಿ ಪ್ರಸಾದೆ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಸೇತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರ ಈಜನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಜಿದ ಮೊದಲ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
32 ಕಿಮೀ ಸವಾಲು: ಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
ಮೇ 7ರಂದು, ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ನಿಂದ ನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಮಯ ಈಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸುಮಾರು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಈಜುತ್ತಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದರು. ಒಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ
ಈ ದಾಟುವಿಕೆಯ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರಿ ಅಲೆಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ದಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತದ ತೀರ ತಲುಪುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಿವೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕ ದೋಣಿಗಳು, ಅರೆವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಜುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ! ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಿದ್ದೇವೆ. ಕಠಿಣ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೂಬ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಫಲ. ನೀವು ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ.
ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಪಯಣ
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಬ್ದಿ ಮತ್ತು ವೃಶಾಲಿ ಪ್ರಸಾದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ ಈಜು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಕ್ತ ನೀರಿನ ಈಜುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಮಸೇತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಜಿದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
