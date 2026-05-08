BREAKING: ಕೊನೆಗೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಲುಪಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಎಡಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ!
ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ 62 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿಜಯ್,ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಈಗ 'ಟಿವಿಕೆ.. ಟಿವಿಕೆ..' ಎಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಈಗ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ವಿ. ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ 62 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷವು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 234 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ 62 ವರ್ಷಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೂ ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಆಟ
ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸತತ ಎರಡು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 118 ಶಾಸಕರ ಲಿಖಿತ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ) ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಬಲ 107ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 11 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು
ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವರು ಶಾಸಕರು ಮೊದಲೇ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 6 ಶಾಸಕರ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತೋಳ್ ತಿರುಮಾವಳವನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಸಿಕೆ (VCK) ಹಾಗೂ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಾದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ವಿಸಿಕೆ, ಎಡಪಕ್ಷ
ಒಂದೆಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾದ ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬದ್ಧವೈರಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೂ 'ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೊನೆಗೂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಟಿವಿಕೆ: 107 (ವಿಜಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 05
ವಿಸಿಕೆ: 02
ಸಿಪಿಐ (ಎಂ): 02
ಸಿಪಿಐ: 02
ಒಟ್ಟು: 118 (ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರ ಬಹುಮತ)
ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ 'ತಲೈವಾ' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
