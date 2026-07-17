ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೀತಿರೋ ಉಪವಾಸ ನಿರತ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮನೆ: ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಕೌತುಕಗಳ ಕೇಂದ್ರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಕ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನಡುವೆ, ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮನೆಯು, ಹೀಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸದ್ದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಮಿತಾ ಚೋಗಿಯಾ ನೇಗಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಫ್ಲಶ್ ಅಲ್ಲದ ಶೌಚಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತದಲ್ಲಿ ಮನೆ
ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಮನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ, ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಗಾಜಿನ ಹೊರಭಾಗವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಟರ್ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ
ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಗೋಡೆಯು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಪಮಾನ
ಮನೆಯ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಸೀಲಿಂಗ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಮರದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವು ಆಧುನಿಕ ಸೋಫಾಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ವಿಂಟೇಜ್ ಪಿಯಾನೋ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟದ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಹೇರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ವಿಶೇಷತೆ
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಕೋಣೆಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಕೆತ್ತಿದ ಹಸಿರು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮರದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲಿ ಹಾಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದ ಎದೆಯು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸೌಂದರ್ಯ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಿಳಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೋಣೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಮರದ ಕಿಟಕಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಮರದ ಕಪಾಟುಗಳು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊಗಸಾದ ಮರದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಈ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮರದ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಿಳಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೀಸರ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಟಕಿಯು ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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