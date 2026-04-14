Train Ticket Booking: ಟ್ರೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ!
Train Ticket Booking: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 3% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಜುಲೈ 14, 2026ರ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ?
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. RailOne ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಯುಪಿಐ, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜುಲೈ 14, 2026ರ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ!
ಶೇ. 3ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ ಒನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ
ರೈಲ್ ಒನ್ (RailOne) ಎನ್ನುವುದು ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, NTES, UTS ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ ಮದದ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ PNR ಸ್ಟೇಟಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಲಭ
RailOne ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಗದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
