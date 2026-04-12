ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಟಾಟಾನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿ, ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದವು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದ ಘಟನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ರೈಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ರೈಲು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ರೈಲನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ, ಅಳಿಯೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಟಾಟಾನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ರೈಲಿನ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ರೈಲುಗಳು
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಪುನಃ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.