ಇಕ್ಸಿಗೋ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿ 'ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್' ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೈಲಿನ ಸೀಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೂರದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ‘ಇಕ್ಸಿಗೋ’ ಮತ್ತು ‘ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್’, ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಸ್ವಿಗ್ಗಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ‘ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್’ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಆಹಾರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ‘Order Food on Train’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ನ ಪಿಎನ್ಆರ್ (PNR) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಯಾವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಸಾವಿರಾರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಂಗಡ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ‘ಖಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ’ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಕ್ಸಿಗೋ ಮತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಒಒ ಶ್ರೀಪಾದ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು, “ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಮಾಲೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಊಟವನ್ನು ಈಗ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯಬಹುದು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗುವ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ‘ಬಿರಿಯಾನಿ’. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಿನಿಸುಗಳಾದ ವಡಾ ಪಾವ್, ಅಪ್ಪಂ, ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಖಾ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಊಟ ತಲುಪುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಸಿಗೋ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಸಿವಿನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.