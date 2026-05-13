- ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈ ಮೇಲಿನ ಹಾವಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
Prateek Yadav snake tattoo meaning: ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್, ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ನಾರ್ಡಿಕ್ ಟ್ಯಾಟೂ' ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಹಚ್ಚೆಯ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲಿದೆ.
ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ
ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ 'ಸ್ನೇಕ್ ಟ್ಯಾಟೂ' (ಹಾವಿನ ಹಚ್ಚೆ) ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತೀಕ್, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಟ್ಯಾಟೂಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಕ್ರೇಜ್
ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಟೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಾವಿನ ಹಚ್ಚೆಯು ಜೀವನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು 'ನಾರ್ಡಿಕ್ ಟ್ಯಾಟೂ'?
ಈ ಹಚ್ಚೆಯು ನಾರ್ಡಿಕ್ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಜೋರ್ಮುಂಗಾಂಡರ್' (Jormungandr) ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಮಿಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಸರ್ಪ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ತನ್ನದೇ ಬಾಲವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಒರೊಬೊರೊಸ್' (Ouroboros) ನಂತಿದ್ದು, ಇದು ಅನಂತ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಚಕ್ರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯವೂ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
ಹಚ್ಚೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು
ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದಂತಹ ಸಂಕೇತವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 'ವೆಗಾವಿಜಿರ್' (Vegvisir) ಅಥವಾ 'ನಾರ್ಡಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಜಾದೂ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪುರಾತನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
