ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಾರ ಹಾಕಿದ ವಧು; ವರ ಶಾಕ್
ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇಳೆ ವಧು ದಿಢೀರ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋದ ವಧುವಿನ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವಧು ಪರಾರಿ
ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಧು-ವರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಧು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಧುವಿನ ಈ ನಡೆ ಕಂಡು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ವಧು
ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ವಧು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವರನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27-28ರ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮ್ರತೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವರನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ವಧುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವರನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವರನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ವಧು
ವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂರೆ ವಧುವನ್ನು ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಇಬ್ಬರು ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಧು ನೂರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಧು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದನು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡಂದಿರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ! ಆಗಿದ್ದೇನು? ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪೇನು
ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಧು ನಿಂತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಆತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ವರನ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪಿನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
