ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಧೂಮಪಾನ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ₹2000 ದಂಡ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹2,000 ದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ (Strict Enforcement by Indian Railways)
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಕ್ಕೆ! (Heavy Fine & Ejection for Smoking)
ಯಾರಾದರೂ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಧೂಮಪಾನ (Smoking) ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ₹2,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ದಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧೂಮಪಾನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ₹5,000 ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರಿ ದಂಡ (Crackdown on Unauthorized Vendors)
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ (License) ಪಡೆಯದೆ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ₹2,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮುಕ್ತ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ (Anti-Begging Rules & Punishment)
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರಿಗೂ ಸಹ ₹2,000 ದಂಡದ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ₹5,000 ದಂಡ ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು (Severe Penalty for Repeat Offenders)
ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ (Repeat Offenders) ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ. ಯಾರು 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹5,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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