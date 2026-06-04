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- ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ, IRCTC 3 ಕೋಟಿ ಐಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಯ!
ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ, IRCTC 3 ಕೋಟಿ ಐಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಯ!
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು 3.03 ಕೋಟಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.03 ಕೋಟಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು (IRCTC) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರಿ ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಗಮವು ತನ್ನ ವಂಚನೆ-ವಿರೋಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2025 ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.03 ಕೋಟಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿಗಳನ್ನು (User IDs) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು 6.05 ಕೋಟಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ (High Traffic Windows) ಬೃಹತ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ (Disposable) ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಂತೆ ವಂಚಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು IRCTC ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (ML) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.18 ಲಕ್ಷ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಿಎನ್ಆರ್ಗಳಿಗೆ (PNR) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 501 ಅಧಿಕೃತ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13,343 ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಒಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ (Reserved) ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 89 ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 14.53 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ (13.88 ಲಕ್ಷ) ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:02 ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 37,410 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2025 ರಂದು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 18.40 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು!
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಆಹಾರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು IRCTC ತನ್ನ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗಳನ್ನು (ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು) 2,394 AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮುಖ್ಯ 9 ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸದಿರುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒರೆಸುವಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ನೊಣ ಹಾಗೂ ಜಿರಳೆಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ಈ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾದ ಇರುವೆ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು. ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ಊಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಾರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 350 ದೋಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು (ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ (ಮಳೆಗಾಲ/ಬೇಸಿಗೆ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಆಸ್ಕ್ ದಿಶಾ' (Ask DISHA) ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜೂರ್ (Microsoft Azure) ಕ್ಲೌಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 'ಆಸ್ಕ್ ದಿಶಾ' ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಚರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.12 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರೈಲು ಇ-ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯು ತನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನು (Blackouts) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದೆ.
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