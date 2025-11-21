ಅಂಬಾನಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬ: ಯಾರೀ ಕುಬೇರ- ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಿಂಗ್ ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ವಿವಾಹವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪುತ್ರ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆಗಿಂತಲೂ ಭರ್ಜರಿ, ಅದ್ಧೂರಿ, ಐಷಾರಾಮಿ... ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮದುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದೇ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ.
ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು
ಇಡೀ ಹಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅತಿಥಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯಕರಾದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಅಮೈರಾ ದಸ್ತೂರ್, ಸೋಫಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀ ಕುಬೇರ?
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕುಬೇರ, ಅಮೆರಿಕದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಿಂಗ್ ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳ ನಗರವಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮಂಟೇನಾ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಉತ್ಸವ
ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಜೆನಾನಾ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚೋಲಾ ಸರೋವರದ ದ್ವೀಪ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯಪುರದ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ; ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ತಿರುಪತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ
2017 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 28 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಮಾಲೆ (1008 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ) ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು.
ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ಇಂಜೆನಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆನಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಯುಎಸ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಂಟೇನಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜೆಎನ್ಟಿಯು (ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭ
ರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಜುಪಿಟರ್ನಲ್ಲಿ P4 ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ನ CEO ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶೇಷ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ICORE ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಗುಂಪು ಖರೀದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ION) ಮತ್ತು ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಶೇಷ ಔಷಧಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಂಕೊಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು $20 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 167 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪದ್ಮಜಾ ಮಂಟೇನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮದುಮಗಳ ಕುರಿತು...
ನೇತ್ರಾ ಮಂಟೇನಾ, ಅಪ್ಪನಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ಆರ್ಡರ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಹು-ಸ್ಥಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ಅವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ AI ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೀರ್ತಿ ಗಡಿರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಮದುಮಗ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು ಕುರಿತು...
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವೀಧರರಾದ ವಂಶಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು - ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್-ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
