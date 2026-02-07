ಊರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ 37ರ ಮಹಿಳೆ, 17ರ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ; ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಪೋರ ಲಾಕ್
Aunty Love Case: ಸಮಾಜ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡನಿದ್ರೂ ಪೋರನೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ
ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆಂಟಿ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆಂಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಪೋರ ಲಾಕ್
ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ.
