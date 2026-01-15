ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2012ರ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಭಾರತೀಯ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಲುಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟ್ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಬ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಟಾಪ್-7 ಆಟಗಾರರಿವರು!
ಈ ಮೂವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು!
RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್; ಈಕೆ ಅಪ್ಸರೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯೇನಿಲ್ಲ!
ಈ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗನ ಬಳಿ ಇದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್