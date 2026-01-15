Kannada

43ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಅವರ 8 ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

sports Jan 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು

ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2012ರ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್

43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್

ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಲುಕ್

ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಭಾರತೀಯ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್

ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಲುಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@mcmary.kom
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಲುಕ್

ಬಿಳಿ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟ್‌ಶರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಬ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram@mcmary.kom

