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- Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹50,000. ಇಳಿಕೆ! ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ₹1.92 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ, ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ
Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹50,000. ಇಳಿಕೆ! ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ₹1.92 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ, ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ
Gold Price: ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ₹1,92,991 ರು.ಗೆ ಏರಿಕೆ (10 ಗ್ರಾಂ.) ಕಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಇದೀಗ ಜೂನ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರು.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
Gold Price: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರು. ಕುಸಿತ!
ಮುಂಬೈ: ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ₹1,92,991 ರು.ಗೆ ಏರಿಕೆ (10 ಗ್ರಾಂ.) ಕಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಇದೀಗ ಜೂನ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರು.ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
Gold price today: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಚ್ನಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) 10 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಮಂಗಳವಾರ 1,42,413 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 1,45,800 ರು.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರು.ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ.
Gold price today: 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Gold rate: ಡಾಲರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತ?
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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