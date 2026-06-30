ಆಷಾಢ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಂಪರ್, ಇಳಿಕೆಯಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ; 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ದರ
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ
ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 14,013 ರೂಪಾಯಿ (180 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
8 ಗ್ರಾಂ: 1,12,104 ರೂಪಾಯಿ (1,440 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
10 ಗ್ರಾಂ: 1,40,130 ರೂಪಾಯಿ (1,800 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
100 ಗ್ರಾಂ: 14,01,300 ರೂಪಾಯಿ (18,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 12,845 ರೂಪಾಯಿ (165 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
8 ಗ್ರಾಂ: 1,02,760 ರೂಪಾಯಿ (1320 ರೂ.ಇಳಿಕೆ)
10 ಗ್ರಾಂ: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ (1,650 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
100 ಗ್ರಾಂ: 12,84,500 ರೂಪಾಯಿ (16,500 ರೂ. ಇಳಿಕೆ)
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 1,32,990 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 1,28,600 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ1,28,450 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ, ಪುಣೆ: 1,28,450 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
10 ಗ್ರಾಂ: 2350 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 23,500 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 2,35,000 ರೂಪಾಯಿ
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