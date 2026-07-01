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- ಸೇನೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದೂ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ QRSAM Air Defence, ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ಗೆ ನಡುಕ!
ಸೇನೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದೂ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ QRSAM Air Defence, ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ಗೆ ನಡುಕ!
ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 'ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ' (QRSAM) ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಹಳೆಯ 'OSA-AK' ಬದಲಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಡ್ರೋನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಿದೆ.
ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ ಮಸಲತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ
ಭಾರತದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Air Defence System) ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸುಮಾರು ₹30,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ’ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ (Production) ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ‘ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ’ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್-ಟು-ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್’ (QRSAM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ‘OSA-AK’ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ (Replacement of Legacy System)
ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯದಾದ ‘OSA-AK’ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ‘ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ’ ತುಂಬಲಿದೆ. ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಶತ್ರು ಪಾಳಯದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು (Drones), ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು (ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು) ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ದಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ QRSAM ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 8×8 ವಾಹನ ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Advanced Mobility & Tech)
ಈ ಇಡೀ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ‘8×8 ಹೈ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ’ (High-Mobility) ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಡಾರ್ಗಳು (Radars), ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ‘ಕಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್’ ನಂತಹ ಹೈ-ಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ನಿಖರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೈತ್ರಿ (Collaboration of 3 Indian Companies)
‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.
- ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEL): ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ (Lead Integrator) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
- ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BDL): ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ (Missiles) ತಯಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ.
- ಲಾರ್ಸೆನ್ ಆಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ (L&T): ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು (Mobile Launcher Vehicles) ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಕ್ಷಣೆ (IAF Interest & Delhi-NCR Security)
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು (IAF) ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ‘ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್’ (Delhi-NCR) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ‘ಬಹುಸ್ತರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ’ (Multilayered Air Defence) ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅನಂತ ಶಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ S-400 ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ QRSAM ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ವಾಯು ಗಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರವಾದ ಅಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ.
ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ (Countering Geopolitical Threats)
ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಶತ್ರುಗಳತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ‘ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್’ಗಳಿಗೆ (ಮಿಲಿಟರಿ ತುಕಡಿಗಳು) ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುಸ್ತರದ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯಾದ ‘ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ’ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
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