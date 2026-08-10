ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಮಿಯಾಕೋ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ ತಮ್ಮ ನಿಧನರಾದ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪತಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲದ ಮಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಮಿಯಾಕೋ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ ತಮ್ಮ ನಿಧನರಾದ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪತಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಪತಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಥೆ!
ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕದವರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಿಯಾಕೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಭೇಟಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅದು ಉಳಿಯಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಕೋ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಬಾಗೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು.
2022ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ನಿಧನ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಲೆಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪತಿ ಅಗಲಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಿಯಾಕೋ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಆದರೆ ಪತಿಯ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಮಿಯಾಕೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪತಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಪತಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಮಿಯಾಕೋ
ಈ ಬಾರಿ ಮಿಯಾಕೋ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒಬ್ಬರೇ ಮರಳಿದ್ದರು. ಬಾಗೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಿಯಾಕೋ, ಬಳಿಕ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರೇ ಮರಳಿ, ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ’
ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುಮಾವೂನ್ ಜಾಗರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. “Some promises take years to fulfil” ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಿಯಾಕೋ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ..
2007ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಿಯಾಕೋ, ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವೂ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪಾಗಿದ್ದ ಬಾಗೇಶ್ವರ್, ಕೊನೆಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು. ಪತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮಿಯಾಕೋ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನದ ಬೆಲೆ ಹೇಳುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.