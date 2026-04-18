ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನಂತರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವೈರಲ್; ಬಿಂದಿ-ಸಿಂದೂರ ಹಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ
Air India bindi tilak ban: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂದೂರ, ಬಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ ದಾರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಈಗ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ (ಅಲಂಕಾರದ ನಿಯಮ) ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಐವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲೆನ್ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ತಿಲಕ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ ದಾರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಈಗ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಿಂದೂರ ಹಚ್ಚದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು International Standards ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿವೆ.
ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ @pranavmahajan ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಬಿಂದಿ, ಸಿಂದೂರ, ತಿಲಕ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಜ್ಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 'ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ' ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
It appears that this problem runs much deeper.
Here are some pictures from the Air India Cabin Crew Handbook. Bindi, Sindoor, Tilak etc not allowed.
Why are they doing this so blatantly?#SocietyFromStreetpic.twitter.com/uqVRbXBwwF
— Pranav Mahajan (@pranavmahajan) April 18, 2026
